وصول لقاح كورونا إلى السعودية وبدء تطعيم 4 فئات

الإثنين، 07-12-2020
09:48 ص
المصريون
كشف الطبيب السعودي عارف العمري استشاري الأحياء الطبية والأمراض الوراثية،
أن لقاح
فيروس كورونا
وصل المملكة، مؤكدًا أنه جاهز للاستخدام الآن.
وأوضح “العمري”، في حديث مع “الإخبارية” السعودية
، أن كبار السن، وأصحاب
الأمراض المزمنة، ودور الرعاية الخاصة والممارسين الصحيين، هي الفئات الأولى
بالتطعيم حاليًا.
وأضاف: أن هناك آلية ستعلن عنها وزارة الصحة في القريب العاجل، مشيرًا إلى
أن تلك الفئات المستهدفة على مستوى المملكة ستتلقى اللقاح
دون تفريق بين مدينة
وأخرى، مؤكدًا أن اللقاح
آمن جدًا.