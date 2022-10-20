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وصول قوات من الجيش التركي إلى قطر لتأمين كأس العالم

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وصول قوات من الجيش التركي إلى قطر لتأمين كأس العالم

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الجيش التركي
Native
Teads
الخميس، 20-10-2022 01:11 م

أعلنت تركيا وصول أفراد من جيشها إلى قطر لتأمين كأس العالم 2022 الذي تستضيفه الدوحة ابتداء من 20 نوفمبر المقبل، وفق ما نقلته وكالة الأناضول الخميس.

واستقبل السفير التركي لدى قطر مصطفى كوكصو، الجنود الذين وصلوا إلى قطر في مهمة تأمين المونديال، وفق ما نقلته الوكالة عن السفارة التركية في الدوحة.

وأشارت "الأناضول" إلى أن أفرادا من المديرية العامة للأمن التركي وصلوا إلى قطر في 27 سبتمبر الماضي للمشاركة في عمليات تأمين كأس العالم.

وينطلق المونديال في 20 نوفمبر المقبل بمباراة الافتتاح التي ستجمع قطر والإكوادور.
 

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