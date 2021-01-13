وصف مثير من محمد بن راشد آل مكتوم لأمير سعودي

الأربعاء، 13-01-2021
07:05 م
الطيب حسين
نعى الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن، واصفًا إياه بـ"الفارس الذي ملك القلوب".
كما توجه بالعزاء لآل سعود في تغريدة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وقال: "عزائي الشخصي لأسرة آل سعود .. ولجميع محبي وملاك الخيل في العالم في وفاة الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن .. صديق ورفيق حياة في حب الخيل .. الفارس الذي ترجل بعد أن ملك قلوبنا بطيبته ورقيّه".
وتابع: "رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه .. وإنا لله وإنا إليه راجعون".