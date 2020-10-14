وسيم يوسف ينشر فيديو مُهين لداعية كويتي شهير

الأربعاء، 14-10-2020
03:08 م
محمد فضل
نشر الداعية
الإماراتي وسيم يوسف
، مقطع فيديو، للداعية الكويتي الشهير محمد العوضي، معلقًا
عليه بتعليق مُهين.
ونشر
"يوسف" فيديو للداعية الكويتي "العوضي"، عبر حسابه على موقع
التواصل الاجتماعي "تويتر"، وهو يتحدث عن انواع الخمور
، حيث قال في
الفيديو المقتطع الذي كان جزءا من حلقة تلفزيونية، قائلاً : "هذا شيفاز
والثاني كونياك وهذا فودكا، وهذا واين ريد، والخامس جولد ليبل..عرق محلي".
وكتب وسيم يوسف
فوق الفيديو ساخراً من معرفة الداعية بكل هذه الأنواع: "درس إخونجي لشباب
الأمة عن أنواع الخمور
".