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وسيم يوسف ينشر فيديو مُهين لداعية كويتي شهير

وسيم يوسف ينشر فيديو مُهين لداعية كويتي شهير

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وسيم يوسف
 
الأربعاء، 14-10-2020 03:08 م محمد فضل

نشر الداعية الإماراتي وسيم يوسف، مقطع فيديو، للداعية الكويتي الشهير محمد العوضي، معلقًا عليه بتعليق مُهين.
ونشر "يوسف" فيديو للداعية الكويتي "العوضي"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وهو يتحدث عن انواع الخمور، حيث قال في الفيديو المقتطع الذي كان جزءا من حلقة تلفزيونية، قائلاً : "هذا شيفاز والثاني كونياك وهذا فودكا، وهذا واين ريد، والخامس جولد ليبل..عرق محلي".
وكتب وسيم يوسف فوق الفيديو ساخراً من معرفة الداعية بكل هذه الأنواع: "درس إخونجي لشباب الأمة عن أنواع الخمور".
 

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