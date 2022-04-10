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وزير دفاع دولة أوربية يقع في غرام طالبة بالثانوية ويعاشرها جنسيًا

elaosboa50741
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Native
Teads
الأحد، 10-04-2022 02:20 م
استقال وزير الدفاع النرويجي أود روجر إينوكسن، بعد إقامته علاقة غرامية مع تلميذة تصغره بـ32 عاماً لسنوات.
وقال إينوكسن قبيل ذلك: "لقد اتخذت خيارات سيئة وسأعتذر بلا تحفظ" لأن "أفعالي جعلت حياة الآخرين أكثر صعوبة"، وفق وكالة الصحافة النروجية "NTB".
بدأ إينوكسن علاقة في عام 2005 مع طالبة في المدرسة الثانوية كانت تبلغ حينها من العمر 18 عاماً التقاها خلال رحلة مدرسية مع صفها إلى أوسلو.
فيما زار الطلاب حينها البرلمان النرويجي والتقوا إينوكسن، الذي كان يبلغ آنذاك من العمر 50 عاماً، وبعد الرحلة المدرسية، بدأ السياسي والتلميذة علاقة غرامية وثيقة جداً.
وتبين أنهما التقيا 12 مرة على الأقل في مكتب إينوكسن بين أواخر 2006 و2007، عندما كان وزيراً للطاقة،في حين أكد الوزير السابق، أن زيارات الشابة لمكتبه، نفى أي تقارب جسدي بينهما، موضحا أنّ العلاقة لم تصبح حميمة إلا بعدما غادر الحكومة في عام 2007.
 

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