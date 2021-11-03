الأربعاء 03 نوفمبر 2021
توقيت مصر 22:23 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أول قرار من المحكمة بشأن مرتكب جريمة «قطع الرأس» بالإسماعيلية

نداء عاجل من السفارة المصرية في إثيوبيا

«وحمة» في الطفل تكشف خيانة زوج لزوجته مع أعز صديقاتها

قبل مباراة القمة مع الأهلي.. ميدو يحذر الزمالك من أفضل لاعب في مصر

مطالب بطرد ابنتي جورج قرداحي من «MBC» و «الفطيم»

يقتل زوجته وحماته ويتخذ من أطفاله رهائن وأمن الفيوم يغلق القرية(صور)

أول تعليق لـ«ماكدونالدز» بعد ضبط المعتدين على عماله في السعودية

وزير خارجية لبنان يعلنها: لن نقبل بشروط السعودية لحل الأزمة

طرد مذيعة بعد التعرف عليها ضمن جلسة «التصوير الإباحي» في دبي

شوبير يعلن حكام مباراة الأهلي والزمالك

ADS
 

وزير خارجية لبنان يعلنها: لن نقبل بشروط السعودية لحل الأزمة

جورج-قرداحي-660x330
جورج قرداحي
Native
الأربعاء، 03-11-2021 12:11 م

اعتبر وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب، شروط السعودية من أجل حل الأزمة العاصفة "مستحيلة"، على خلفية أزمة تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورح قرداحي بشأن الحرب في اليمن.
وقال بوحبيب، في مقابلة مع "وكالة رويترز"، إن السعودية تملي ما وصفها بشروط مستحيلة من خلال مطالبتها الحكومة اللبنانية بالحد من دور حزب الله"،
مؤكدا أن إمكانية الوساطة القطرية لحل المشكلة مع السعودية هي الأمر الوحيد المطروح حاليا.
وأوضح أنه "يعتقد أن الحوار المتبادل بين لبنان والسعودية هو السبيل الوحيد لحل الخلاف الدبلوماسي بين البلدين"، لكنه أضاف أن "المملكة لم تُجر أي اتصالات مع الحكومة اللبنانية التي تشكلت قبل أكثر من شهر".
وبشأن تصريحات وزير الإعلام للبناني جورج قرداحي، قال بو حبيب، نحن أمام مشكلة كبيرة..جورج قرادحي أشعل المشكلة، هو كان مثل فتيل للأزمة".
والجمعة الماضية قررت كل من السعودية والإمارات والكويت والبحرين سحب سفرائهم من لبنان، وطرد السفير اللبناني لديهم، ومنع مواطنيهم من السفر إلى لبنان ووقف الواردات اللبنانية، على خلفية تصريحات جورج قرداحي وزير الإعلام اللبناني التي وصف فيها ما يحدث في اليمن بالـ"حرب العبثية"، مستنكرًا دور التحالف ضد مليشيا الحوثي.
 

إقرأ ايضا

ارشيفية

الأرصاد تعلن عن حالة الطقس اليوم بالمملكة

download (1)

أصالة تنعي الأمير سعود بن عبد الرحمن بكلمات مؤثرة

6181656f4c59b7156725408f

وزير خارجية لبنان يستفز السعودية بتصريحات صادمة

أخبار متعلقة

6181656f4c59b7156725408f

وزير خارجية لبنان يستفز السعودية بتصريحات صادمة

1043232096_0_339_3058_1994_1000x541_80_0_0_6ae91b6cfba56d7260b85325a9d0fc1d

رئيس لبنان يكشف آخر تطورات الأزمة مع السعودية

download

بعد طرد السفير.. الإمارات تطالب مواطنيها بمغادرة دولة عربية فورًا

image

الملك سلمان يشكر أمير الكويت وملك البحرين ويتجاهل سلطان عمان لهذا السبب

255556_0

إقالة جورج قرداحي بعد عدم تقديم استقالته

1050130160_0_0_2908_1637_1200x0_80_0_1_a2ca45b98e5f1a3139581c70b00bbae2

جورج قرداحي يفاجئ الجميع ويحسم أمر استقالته من الحكومة اللبنانية