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وزير خارجية لبنان يستفز السعودية بتصريحات صادمة

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عبدالله بو حبيب
Native
الثلاثاء، 02-11-2021 06:38 م

حالة من الجدل أثارها وزير خارجية لبنان، بتصريحات وصفها البعض بالصادمة لوكالة رويترز، قال عبدالله بو حبيب إن "المملكة العربية السعودية تملي شروطا مستحيلة من خلال مطالبة الحكومة بالحد من دور حزب الله"، مشيرا إلى أن "السعوديين لم يجروا أي اتصالات مع الحكومة التي تشكلت حديثا حتى قبل الخلاف الدبلوماسي الأخير".
واعتبر "أننا أمام مشكلة كبيرة، إذا كانوا يريدون فقط رأس حزب الله، فنحن لا نستطيع أن نعطيهم إياه، نحن كلبنان، لأن تصريحات وزير الخارجية السعودي أن حزب الله وليس جورج قرداحي المشكلة، جورج قرادحي أشعل المشكلة، هو كان مثل فتيل للأزمة".
وشدد على أن "حزب الله لا يهيمن على البلد، وأنه مكون لبناني يلعب سياسة، نعم عنده امتداد عسكري إقليمي، نعم، لكن لا يستخدمه في لبنان، إقليمي. هذه أكثر مما نحن نقدر أن نحلها، هذه نحن لا نستطيع حلها... كلنا نريد جيشا واحدا وبلدا واحدا ولكن في عندنا واقع".

 

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