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وزير الصحة السعودي يتحدث عن موعد توفير لقاح كورونا في المملكة

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وزير الصحة السعودي
 
الأربعاء، 07-10-2020 07:07 م محمد فضل

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الأربعاء، أن قيادة المملكة حريصة على توفير لقاحكورونا”، مبينًا أنه سيتم توفيره بعد اختباره واعتماده دوليًا.
وقال “الربيعة” في حديث مع قناة “العربية”: “قيادتنا حريصة جدًا على توفير لقاح في أقرب فرصة، ولكن مهتمين جدًا أن يتأكدوا من مأمونية اللقاح؛ لذا بتوجيه القيادة نحن نحرص على متابعة اللقاحات باهتمام”.
وأضاف وزير الصحة: “تأكد أنه سيتم توفير اللقاحات ذات المأمونية العالية للجميع، ومتى ما توفرت بالتأكيد سيتم توفيرها، ومن الصعب تحديد وقت محدد.
وفي السياق، أوضح “الربيعة”، أنه “بالنسبة للجائحة الأعداد في انخفاض، ولكن بالتأكيد لا قدر الله ممكن تعود في أي وقت؛ لذا أنبه الجميع بالاهتمام بالاحترازات والتباعد هي الأساس حتى نضمن عدم عودة الجائحة”.
 

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