وزير الصحة السعودي يتحدث عن موعد توفير لقاح كورونا في المملكة

الأربعاء، 07-10-2020
07:07 م
محمد فضل
أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الأربعاء، أن
قيادة المملكة حريصة على توفير لقاح
“كورونا
”، مبينًا أنه سيتم توفير
ه بعد اختباره
واعتماده دوليًا.
وقال “الربيعة” في حديث مع قناة “العربية”: “قيادتنا حريصة
جدًا على توفير لقاح
في أقرب فرصة، ولكن مهتمين جدًا أن يتأكدوا من مأمونية اللقاح
؛
لذا بتوجيه القيادة نحن نحرص على متابعة اللقاح
ات باهتمام”.
وأضاف وزير الصحة: “تأكد أنه سيتم توفير
اللقاح
ات ذات المأمونية
العالية للجميع، ومتى ما توفرت بالتأكيد سيتم توفير
ها، ومن الصعب تحديد وقت محدد.
وفي السياق، أوضح “الربيعة”، أنه “بالنسبة للجائحة الأعداد
في انخفاض، ولكن بالتأكيد لا قدر الله ممكن تعود في أي وقت؛ لذا أنبه الجميع بالاهتمام
بالاحترازات والتباعد هي الأساس حتى نضمن عدم عودة الجائحة”.