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في أرمينيا ..

وزير الدفاع يقدم استقالته

وزير الدفاع يقدم استقالته
وزير الدفاع يقدم استقالته
 
الجمعة، 20-11-2020 10:42 ص متابعات- أمينة عبد العال
قدم وزير الدفاع  الأرميني ديفيد تونويان استقالةه إلي رئيس الوزراء نيكول باشينيان .
يأتي ذلك في اليوم الأول لانسحاب قواته من مناطق ناجورني قرة باج ، حسبما نشرت الصحافة العالمية والمحلية .
في سياق متصل تتعرض حكومة رئيس الوزراء  باشينيان لضغوط من أجل الاستقالة، حيث  يطالبه آلاف المحتجين بترك المنصب في أعقاب إبرام اتفاق وقف إطلاق نار يكفل لأذربيجان الاحتفاظ بالأراضي التي سيطرت عليها في ناجورنو قرة باج بعد ستة أسابيع من القتال.
جدير بالذكر أن وزير الدفاع الأرميني يشغل هذا المنصب منذ عام 2018 .
 

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