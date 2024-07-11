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وزير الداخلية الكويتي يكشف سبب منع الشيعة من إقامة خيام الحسينيات

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وزير الداخلية الكويتي يكشف سبب منع الشيعة من إقامة خيام الحسينيات

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الخميس، 11-07-2024 12:43 م


 

كشف وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد الصباح، سبب قراره بعدم السماح بإنشاء خيام الحسينيات للطائفة الشيعية في البلاد، بالتزامن مع مراسم "عاشوراء" التي تستمر لـ 10 أيام على الأقل.

 

وبحسب صحيفة "المجلس" الإلكترونية المحلية، قال الوزير الكويتي في تصريحات إعلامية: "فعلّنا قوانين، ولم نمنع أي شخص من إقامة أي شعيرة من الشعائر".

 

وأضاف: "لم أوافق على خيام الحسينيات لأنه من الممكن لواحد مندس يولع (يضرم النار) فيها"، متابعا: "الناس الذين سيكونون بالمئات داخل تلك الخيام، شنو راح (ماذا سوف) يكون مصيرهم؟".

 

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد طلبت من أصحاب الحسينيات الشيعية عدم رفع الرايات والأعلام ونصب الخيام خارج الحسينية، وتوعدت المخالفين بالمحاسبة، وذلك مع بداية شهر محرم.

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