وزير الخارجية الإماراتي يصل واشنطن للتوقيع على معاهدة السلام مع إسرائيل

الأحد، 13-09-2020
11:35 م
المصريون ووكالات
وصل وزير الخارجية والتعاون الدولي الإمارات ي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن
، على رأس وفد رسمي يضم كبار المسئولين للمشاركة نيابة عن الرئيس الإمارات ي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في مراسم التوقيع على معاهدة السلام
التاريخية بين الإمارات و إسرائيل
بعد غد، الثلاثاء، بحضور بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل
.
وأوضحت وكالة الأنباء الإمارات ية، أن الوفد الإمارات ي يضم وزير الاقتصاد، ووزير الدولة للشئون المالية، ووزيرة دولة لشئون التعاون الدولي، بالإضافة لوزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وعدد من المسئولين الإمارات يين.