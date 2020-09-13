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وزير الخارجية الإماراتي يصل واشنطن للتوقيع على معاهدة السلام مع إسرائيل

عبد الله بن زايد وزنتنياهو
نتنياهو وعبد الله بن زايد
الأحد، 13-09-2020 11:35 م المصريون ووكالات
وصل وزير الخارجية والتعاون الدولي الإمارات ي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن ، على رأس وفد رسمي يضم كبار المسئولين للمشاركة نيابة عن الرئيس الإمارات ي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في مراسم التوقيع على معاهدة السلام التاريخية بين الإمارات و إسرائيل بعد غد، الثلاثاء، بحضور بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل .
وأوضحت وكالة الأنباء الإمارات ية، أن الوفد الإمارات ي يضم وزير الاقتصاد، ووزير الدولة للشئون المالية، ووزيرة دولة لشئون التعاون الدولي، بالإضافة لوزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وعدد من المسئولين الإمارات يين.

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