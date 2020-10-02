وزير الإسكان يعلق علي قرار العاهل السعودي بخصوص الضريبة الجديد

الجمعة، 02-10-2020
12:41 م
متابعات- أمينة عبد العال
علق الوزير ماجد الحقيل وزير الإسكان ووزير الشئون البلدية والقروية المكلف
علي الأمر الملكي علي الأمر الذي أصدره العاهل السعودي بفرض ضريبة جديدة علي
العقارات و إعفائها من القيمة المضافة .
وقال في تغريدة علي صفحته الرسمية علي " تويتر
":" أن الدول
تتحمل ضريبة التصرفات العقارية حتى مبلغ مليون ريال للمسكن الأول وهو ما سيرفع من
نسبة تملك الأسر السعودية إلي 70% بحلول عام 2023 ، حسبما نشرت الصحف المحلية .
وقال في تغريدته :" أتقدم بخالص الشكر لمقام سيدي خادم الحرمين
الشريفين حفظه الله بمناسبة صدور أمره الكريم بتحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية
حتى مبلغ "مليون ريال" للمسكن الأول؛ مما يساهم في تحقيق رؤية المملكة برفع
نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70٪ بحلول عام 2030 " .
و جاء في الأمر الملكي " رد ما يتم دفعه بعد نفاذ
الأحكام الواردة في هذا الأمر من قيمة ضريبة القيمة المضافة على المدخلات للمطورين
العقاريين المرخصين، وفقاً لضوابط الاسترداد والقواعد ذات الصلة التي يعتمدها وزير
المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتنسيق مع وزير الإسكان" ، كما تضمن الأمر فرض ضريبة التصرفات
العقارية علي التوريدات العقارية التي تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر
وذلك بنسبة قدرها 5% من قيمة التوريد العقاري تحصل عند توثيق التصرف العقاري .