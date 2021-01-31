الأحد 31 يناير 2021
توقيت مصر 21:24 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مصطفى محمد يوجه رسالة للقوات المسلحة

تعليق ناري من محمد صلاح بعد هدفيه في وستهام

حكم جديد بشأن فرض الحراسة على ممتلكات أحمد زكي

بعد ساعات من دفن الأمير تركي.. الديوان الملكي يعلن عن حالة وفاة جديدة

الكويت.. الحبس 15 عامًا لرجل أعمال وروسية هذه جريمتهما

شاهد.. لحظة دفن الأمير تركي بن ناصر

بث مباشر ليفربول ووست هام اليوم الأحد في الدورى الإنجليزى

وزارة الصحة السعودية تحذر من أمر خطير يهدد العالم

الرئيس عن سد النهضة: لن نقبل المساس بحقوقنا في مياه النيل

الزمالك يصدم باسم مرسي ويرفض عودته للقلعة البيضاء

ADS
 

وزارة الصحة السعودية تحذر من أمر خطير يهدد العالم

144786116_429269568311665_4165297231763907403_n
وزارة الصحة السعودية تحذر من أمر خطير يهدد العالم
 
الأحد، 31-01-2021 06:19 م الطيب حسين

حذرت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد، من مرور العالم بحالة نشطة لفيروس كورونا خلال المرحلة الراهنة. وقالت الصحة إن كثيرًا من دول العالم سجلت الكثير من الإصابات، مشددة على أنه من المهم جدًا أن "نكون أكثر حذرًا والتزامًا".

وذكرت أن "الحصول على اللقاح لا يعني عدم الاستمرار بالالتزام بالاحترازات".

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم تسجيل 261 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 368074 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 274 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 359573 حالة.

وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6375 حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2126 والحالات الحرجة 362 حالة.
 

إقرأ ايضا

666a1ff7-033b-43c4-96f1-65b0158c55ee_16x9_1200x676_0

الكويت.. الحبس 15 عامًا لرجل أعمال وروسية هذه جريمتهما

afe6c8be-0ea1-4879-a504-59f43a3618d1-550x1024

شاهد.. لحظة دفن الأمير تركي بن ناصر

الحوار الوطني الليبي

فساد واستخدام للمال السياسي في ملتقى الحوار الوطني الليبي

أخبار متعلقة

ارشيفية

5 دول تحظرها ألمانيا.. تعرف عليها

_111142042_ac5da76c-961b-4b5b-9cad-03e2b145d595

ارتفاع كبير في إصابات كورونا بإيطاليا

ارشيفية

الصحة العالمية تحذر من المرحلة القاتمة لـ" كورونا"

بايدن

خطوة غير متوقعة من "بايدن" فور وصوله واشنطن

image1170x530cropped

التحذير الأخطر.. الصحة العالمية تصدم العالم بشأن "كورونا"

ارشيفية

أول دولة أفريقية تعتمد اللقاح الروسي وتستقبل 500 ألف جرعة.. تعرف عليها