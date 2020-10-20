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وزارة البيئة تدفع غرامة 460 مليون جنيه لأصحاب عقار لهذا السبب

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 20-10-2020 10:07 ص متابعات- أمينة عبد العال
ألزمت المحكمة الإدارية بديوان المظالم في جدة ، وزارة البيئة والمياه والزراعة بتعويض احدي الشركات عن عقار نزعاته للمنفعة العامة عن 10 سنوات بأجرة المثل لمماطلتها في تنفيذ حكم التعويض عن العقار المنزوع .
وبلغت قيمة التعويض 110 مليون ريال أي ما يعادل 460 مليون جنيه ، الذي أيدته محكم الاستئناف .
و جاء في قرار المحكمة إلزام الوزارة بتعويض الشركة المدعية عن الفترة بالتقدير المنزوع من العقار الذي بلغ 100 ريال عن المتر الواحد طبقا لتقرير لجنة النزاع .
 

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