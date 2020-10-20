وزارة البيئة تدفع غرامة 460 مليون جنيه لأصحاب عقار لهذا السبب

الثلاثاء، 20-10-2020
10:07 ص
متابعات- أمينة عبد العال
ألزمت المحكمة
الإدارية بديوان المظالم في جدة
، وزارة البيئة
والمياه
والزراعة
بتعويض احدي الشركات عن عقار نزعاته للمنفعة العامة عن 10 سنوات بأجرة
المثل لمماطلتها في تنفيذ حكم التعويض عن العقار المنزوع .
وبلغت قيمة التعويض 110 مليون ريال أي ما يعادل 460 مليون جنيه ، الذي
أيدته محكم الاستئناف .
و جاء في قرار المحكمة
إلزام الوزارة بتعويض الشركة المدعية عن الفترة
بالتقدير المنزوع من العقار الذي بلغ 100 ريال عن المتر الواحد طبقا لتقرير لجنة
النزاع .