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وثائق فضيحة «إبستين».. أشرطة جنسية لأندرو وكلينتون

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ارشيفية
الأربعاء، 10-01-2024 11:06 ص



كشفت وثائق حديثة أن الملياردير الأمريكي جيفري إبستين قد قام بتسجيل أشرطة جنسية سرية تضم قاصرات.
كان من بين المشاركين في تلك الأشرطة الأمير البريطاني أندرو ورجل الأعمال البريطاني ريتشارد برانسون، بالإضافة إلى الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون.
ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، التي استندت إلى أحدث الوثائق التي سمحت للمحكمة بنشرها، كان إبستين يقوم بتسجيل هذه الأشرطة الجنسية السرية لشخصيات بارزة.
وأظهرت الوثائق، التي نشرتها المحكمة، أن الأمير أندرو كان من بين الأفراد المسجلين في تلك الأشرطة.
وتشير الوثائق إلى اتهام دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق، بممارسة الجنس مع "العديد من الفتيات".
وتم نشر هذه الوثائق التي تضمنت شهادة سارة رانسوم، التي تدعي أنها كانت ضحية اعتداء جنسي من قبل إبستين، وتم نشر الدفعة الثالثة من محاضر الدعوى المرفوعة ضد إبستين، الذي كان مدانًا بالاستغلال الجنسي للقاصرات وانتحر في زنزانته قبل صدور الحكم النهائي.
تضمنت الوثائق أكثر من 1300 صفحة، وكشفت عن أسماء شخصيات عامة وتفاصيل مثيرة للجدل.

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