والسبب صادم.. الكشف عن قاتل المعلمة السعودية وفاء الغامدي التي هزت المملكة





اعترف زوج المعلمة السعودية المغدورة وفاء الغامدي، بارتكابه جريمة القتـل في أولى جلسات محاكمته بالجزائية في جدة، والتي كانت أحدثت ضجة بين السعوديين.

وشهد الجلسة أشقاء وشقيقات المتوفاة، وتم اقتياده مكبل اليدين والرجلين.

ورغم اعترافه بجريمته، لكنه أصر على نفي إساءته واعتدائه على الزوجة.

وأفادت مصادر بأن القاضي طلب حضور والد المتوفاة في الجلسة القادمة، باعتباره ولياً على الأبناء الذين لم يتجاوزوا السن القانونية.

جدير بالذكر فإن القاتل نفذ جريمته بعد تلقيه رسالة استدعاء من قبل مركز الشرطة، بعد أن دوّنت المغدورة محضراً رسمياً بحقه، واتهمته بإساءة المعاملة، والاعتداء بالضرب.

وعندما عاد الزوج للمنزل ووجدها عائدة من عملها فقام باستدراجها إلى المطبخ، وسدد لها طعنتين، أودتا بحياتها في شهر سبتمبر الماضي.