واشنطن تفرج عن الجاسوس الإسرائيلي لهذه الأسباب

السبت، 21-11-2020
09:48 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت وزارة العدل
الأمريكية أنها رفعت قيود الإفراج المشروط عن الجاسوس
الإسرائيل
ي ، جوناثان بولارد
، مما يسمح له بالسفر إلي إسرائيل
.
وكان بولارد قد حكم
عليه بالسجن 30 عام منذ عام 1985 بتهمة
التخابر لصالح إسرائيل
، بعد تورطه في نقل وثائق أمريكية مصنفة سرية إلي إسرائيل
، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
وكان بولارد يخضع
لشروط الإفراج المشروط منذ إطلاق سراحه في عام 2015 بالرغم من طلبات إسرائيل
المتكررة للإفراج عنه .
وجاء في بيان وزارة
العدل
:" بعد مراجعة قضية بولارد فإن لجنة الإفراج
المشروط الأمريكية توصلت إلي أنه لا توجد أدلة تقود إلي الاستنتاج بأنه قد يخرق
القانون " .