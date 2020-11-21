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واشنطن تفرج عن الجاسوس الإسرائيلي لهذه الأسباب

بولارد
بولارد
 
السبت، 21-11-2020 09:48 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها رفعت قيود الإفراج المشروط عن الجاسوس الإسرائيلي ، جوناثان بولارد ، مما يسمح له بالسفر إلي إسرائيل .
وكان بولارد قد حكم عليه بالسجن 30 عام  منذ عام 1985 بتهمة التخابر لصالح إسرائيل ، بعد تورطه في نقل وثائق أمريكية مصنفة سرية إلي إسرائيل  ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
وكان بولارد يخضع لشروط الإفراج المشروط منذ إطلاق سراحه في عام 2015 بالرغم من طلبات إسرائيل المتكررة للإفراج عنه .
وجاء في بيان وزارة العدل  :"  بعد مراجعة قضية بولارد فإن لجنة الإفراج المشروط الأمريكية توصلت إلي أنه لا توجد أدلة تقود إلي الاستنتاج بأنه قد يخرق القانون " .
 

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