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واس تكشف عن أمر ملكي أسعد ملايين السعوديين .. وإشادات بالملك سلمان

الملك سلمان
واس تكشف عن أمر ملكي أسعد ملايين السعوديين .. وإشادات بالملك سلمان
 
الأربعاء، 07-10-2020 06:45 ص أحمد عادل شعبان
كشفت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن أوامر ملكية بإعفاءات يستفيد منها الكثير من السعوديين .

وقالت وكالة الأنباء السعودية في تغريدة عبر تويتر: #مجلس_الوزراء يثمن ما توليه القيادة الحكيمة من دعم للقطاع العقاري والسكني، إثر صدور الأمر الملكي القاضي بإعفاء جميع التوريدات العقارية التي تتم على سبيل نقل الملكية والبيع من ضريبة القيمة المضافة، وفق الإجراءات والضوابط المحددة لذلك.

وأضافت: #مجلس_الوزراء ينوه بما اشتملت عليه كلمة خادم الحرمين الشريفين أمام قمة مجموعة تواصل المجتمع الحضري (U20#)، من اهتمام رئاسة المملكة لمجموعة العشرين بموضوعات التنمية الحضرية وبرامجها ومشروعاتها وفق #رؤية_المملكة2030.
 

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