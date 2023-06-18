هند القحطاني تعلن إصابتها بورم سرطاني





فاجأت مشهورة سناب شات " السعودية هند القحطاني " ، متابعيها ، في مقطع فيديو ، وكشفت عن إصابتها بورم في الصدر .

وقالت هند : في يوم طلبوني في المستشفى حتى يسوون لي أشعة على صدري بجهة اليمين.

واستكملت ، واليوم ، طبيبتي اتصلت وأخبرتني بنتيجة التحليل ، بأنه يوجد ورم بصدري اليمين في النصف .

وتابعت:أوأخبرتني الطبيبة أن حجمه صغير وفيما يبدو ورم حميد كأنه كيس دهني ، وأمامي خيارين " إما انتظر 6 أشهر ونرى إذا يتغير حجمه أم لا .. والخيار الثاني أن آخذ موعد لأسوي خزعة " ، ومضت : "أنا أخترت أن يأخذون مني خزعة ، وتم تحديد موعد قريب لإجرائها ".

وسألت هند متابعينها: "أنتم لو مكاني تنتظرون 6 أشهر علشان تشوفون حجم الورم إذا يزيد أو لا؟، أو إنه يغير مكانه أو لا؟، أو إنكم تسوون مثلي فتقطعون الشك باليقين، وتسوون فحص".