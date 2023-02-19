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هندوس يحرقون رجلين مسلمين بحجة ذبح الأبقار "المقدسة"

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بقرة
Native
Teads
الأحد، 19-02-2023 11:26 ص

أكدت الشرطة الهندية،  أنها أوقفت رجلا بعد مقتل مسلمين اختطفا بحجة أنهما يهربان أبقارا وهي حيوانات مقدسة لدى الهندوس تدعي مليشيات حمايتها حتى عبر ارتكاب أعمال إجرامية أحيانا.

وعثر على جثتي الضحيتين متفحمتين صباح الخميس في سيارة محروقة في ولاية هاريانا (شمال)، بعد يوم على اختفائهما.

وندد رئيس وزراء ولاية راجاستان أشوك جيلوت بالجريمتين على تويتر وأكد أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة بحق المرتكبين.

وقدمت عائلتا الرجلين وهما من ولاية راجاستان (شمال غرب) شكوى وقامتا بتسمية خمسة رجال ينتمون إلى المنظمة القومية الهندوسية "باجرانغ دال".

وقال الضابط في الشرطة شيام سينغ لوكالة فرانس برس "اعتقلنا شخصا حتى الآن... ونبحث عن آخرين".
 

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