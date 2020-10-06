هل ينجح علاج الإيدز في إبطال مفعول فيروس كورونا؟

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تجربة عقار الإيدز في علاج فيروس كورونا
تجربة عقار الإيدز في علاج فيروس كورونا
 
الثلاثاء، 06-10-2020 10:00 ص المصريون
في تجربة لإحدى الأدوية المضادة لفيروس "إتش. آي. في" المسبب لمرض الإيدز حول إمكانية تأثيره الفعال على علاج فيروس كوفيد - 19 والتي تم إطلاق أسم "ريكفري" عليها، حيث وجدت الدراسة التي تمت بجامعة أوكسفورد التي تم نشرها مؤخراً إن نتائج تلك التجربة العشوائية أظهرت عدم فعالية هذا العقار في علاج فيروس كورونا.
وأوضح علماء بريطانيون الذين يشاركون في تلك التجربة التقييم العشوائي لعلاج كوفيد-19 المعروفة باسم "ريكفري" بجامعة أوكسفورد، إن النتائج المؤقتة استبعدت بشكل مُقنع أي فائدة ذات مغزى للدواء المكوّن من "لوبينافير" و"ريتونافير" في خفض الوفيات بين المرضى الذين يتم نقلهم للمستشفى.
وذكر العلماء في النتائج التي توصلوا إليها ونشرت في دورية "لانست" الطبية إن 23 في المئة ممن تناولوا الأدوية توفوا خلال 28 يوما من بدء العلاج، مقارنة بنسبة 22 في المئة ممن تلقوا الرعاية المعتادة، علما أن التجربة اشتملت على 1616 مريضا تناولوا "لوبينافير" و"ريتونافير"، و3242 تلقوا الرعاية المعتادة فقط.
 

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