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هل تتذكرون «فتى الزرقاء»؟.. القضاء يصدر حكمه على المتهمين

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فتى الزرقاء
 
الأربعاء، 17-03-2021 12:06 م المصريون

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأربعاء، بإعدام 5 مدانين في قضية الاعتداء الوحشي على فتى قبل عدة أشهر، وعرفت إعلاميا باسم “فتى الزرقاء”، وفجرت غضبا عارما داخل الأردن وخارجه.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” في نبأ عاجل على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: محكمة أمن الدَّولة تحكم بالإعدام شنقا حتى الموت على 5 من مرتكبي جريمة فتى الزرقاء”.
ويحاكم في هذه القضية 17 متهما، أحدهم فار من وجه العدالة، ويواجهون تهما من بينها جناية القيام بعمل إرهابي يعرض المجتمع للخطر والشروع بالقتل العمد بالاشتراك، وإحداث عاهة دائمة، والخطف الجنائي.
وينظر الأردنيون باهتمام بالغ إلى هذة القضية، نظرا إلى أنها تسلط الضوء على ما يعرف بـ”ظاهرة الزعران”، الذين يعمدون إلى ترويع المواطنين وفرض إتاوات عليهم.
 

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