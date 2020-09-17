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هكذا يدير «بن سلمان» الاجتماعات المغلقة (فيديو)

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ولي العهد محمد بن سلمان
الخميس، 17-09-2020 03:43 م محمد فضل- متابعات

كشف مسؤول أجنبي في أحد المشروعات السعودية تفاصيل إدارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للاجتماعات التي يحضرها.
وقال جيري إنزيريلو، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية في السعودية: "بالنسبة لشخص عمل في السياحة لأكثر من 50 عاما، لم أر في حياتي شخصا مسؤولا في عمره (محمد بن سلمان) يعمل بجد ويهتم بشكل كبير بالتفاصيل".
وأضاف في مقابلة نقلتها قناة "الإخبارية" السعودية: "يعلم عن الدرعية أكثر مما سأتعلمه طيلة حياتي، وعندما ألتقي معه وفريقنا، لا يمكنك تصديق كم هو منخرط في عمله".

وتابع إنزيريلو: "بأسلوبه (محمد بن سلمان) لا يوجه أوامر، وأنت تفعل كذا وهذا يفعل كذا، ما الذي يجعل الدرعية أعظم؟ كيف يمكننا جذب الناس إلى هنا لرؤية جمالها".
وأشار المسؤول الأجنبي إلى أنه (محمد بن سلمان): "ليس فقط هو أذكى شخص في الغرفة خلال الاجتماعات ستعجب لإبداعه وذوقه الرفيع، ولكن المثير للاهتمام حوله في عمره، أن لديه انضباطا وحزما للحفاظ على الثقافة والتراث، هذا المكان ليس مجمعا ترفيهيا هذا المكان له قدسيته وهو يركز على ذلك بصورة كبيرة..".
وتابع: "عندما نجلس جميعنا على الطاولة معه ونستمع لحديثه عليك أن ترى الملاحظات التي تكتب لأنه عبقري ويتقبل المشورة، هو شخص استثنائي".

وهيئة تطوير بوابة الدرعية تشرف على تطوير الدرعية وتنميتها اقتصادياً ومجتمعياً، بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث قام العاهل السعودي الملك سلمان، العام الماضي، بتدشين بوابة الدرعية، بحضور ولي العهد، لتكون وجهة سياحية عالمية تركّز على الثقافة والتراث، وتُبرز الخصائص التاريخية والعمرانية والبيئية للدرعية، كواحدة من الوجهات العالمية الأولى في المنطقة لاحتضان أنشطة تبادل المعرفة التاريخية، والثقافية، والفنية.
 

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