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هطول أمطار غزيرة في السعودية

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هطول أمطار غزيرة في السعودية
 
الإثنين، 05-10-2020 06:45 م الطيب حسين
شهدت عدة مناطق في المملكة العربية السعودية هطول أمطار غزيرة.

وفي مراكز وقرى محافظة العيص، شهدت عصر اليوم، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة سالت على إثرها بعض الشعاب، شملت مركز كبر والفرع وغرزة وبعض من القرى التابعة للمحافظة والمرتفعات الجبلية.


وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني التي تقي بعد الله من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.

 

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