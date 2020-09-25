الجمعة، 25-09-2020
01:35 م
متابعات- أمينة عبد العال
أصيب 4 أشخاص عقب
هجوم
مسلح بالأسلحة البيضاء علي المقر القديم لصحيفة
" شارلي إبدو "
الساخرة في باريس .
و عن الهجوم
قال رئيس وزراء فرنسا جان كاستيكس ،
الهجوم
وقع بسكين ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
و تطارد قوات الأمن
حاليا شخصين مشتبه في ضلوعهم في الحادث ونجحت في اعتقال أحدهم علي درج مبني أوبرا
الباستيل .
جدير بالذكر أن قوات
الأمن عثرت علي طرد مشبوه لكن مصادر الشرطة قالت أنه لا أثر لمواد ناسفة في
اللفافة المريبة .
جدير بالذكر أن مقر صحيفة
شارلي إبدو شهد في 2015 هجوم
إرهابي قاده ملثمون
أدي إلي مقتل 12 شخص و إصابة 11 آخرين معظمهم من فريق تحرير الصحيفة
.