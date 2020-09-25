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هجوم مفاجئ علي مقر صحيفة "شارلي إبدو "

مصاب بالحادث
مصاب بالهجوم
الجمعة، 25-09-2020 01:35 م متابعات- أمينة عبد العال
أصيب 4 أشخاص عقب هجوم مسلح بالأسلحة البيضاء علي المقر القديم لصحيفة " شارلي إبدو " الساخرة في باريس .
 و عن الهجوم قال رئيس وزراء فرنسا جان كاستيكس ، الهجوم وقع بسكين ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
و تطارد قوات الأمن حاليا شخصين مشتبه في ضلوعهم في الحادث ونجحت في اعتقال أحدهم علي درج مبني أوبرا الباستيل .
جدير بالذكر أن قوات الأمن عثرت علي طرد مشبوه لكن مصادر الشرطة قالت أنه لا أثر لمواد ناسفة في اللفافة المريبة .
جدير بالذكر أن مقر صحيفة شارلي إبدو شهد في 2015 هجوم إرهابي قاده ملثمون أدي إلي مقتل 12 شخص و إصابة 11 آخرين معظمهم من فريق تحرير الصحيفة .
 

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