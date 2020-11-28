هجوم صاروخي علي إريتريا.. والجيش الأثيوبي يعلن سيطرته علي الوضع
ارشيفية
السبت، 28-11-202009:44 صمتابعات- أمينة عبد العال
بالرغم من الهجوم الصاروخي الذي تم في الساعات الأولي من صاح أمس من قبل
قوات إقليم تيجراي الإثيوبي علي إريتريا ، إلا أن الجيش الأثيوبي أنه يسيطر علي
الأوضاع .
و أشار إلي أنه يسيطر علي مواقع إستراتيجية في محيط مدينة مقلي عاصمة
ظغقليم تيجراي ، لافتا إلي أن عمليات الحسم العسكرية الأخيرة نحو مدينة مقلي مكنت
الجيش الإثيوبي من السيطرة علي مدن " حوازين ، النجاشي ، أديقيه ، ماي منسو ،
وقرو " بالكامل من قبضة قوات تيجراي ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
و أضاف الجيش في بيانه عن رئيس وحدة التدريب في قوات الدفاع الإثيوبي ،
الفريق حسن إبراهيم ، أن قواته تتقدم حاليا نحو جبل مسبو القريب جدا من مقلي مما
سيمكن الجيش من السيطرة علي مقعل قادة جبهة تحرير تيجراي في غضون أيام " .