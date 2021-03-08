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هجوم جديد بطائرة مسيرة علي " أرامكو "

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 08-03-2021 09:53 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت المملكة العربية السعودية أن طائرة مسيرة استهدفت ميناء رأس تنورة ومنطقة سكنية تابعة لشركة " أرامكو " في مدينة الظهران شرق المملكة في هجوميين منفصلين .
وأشار مصدر مسئول في وزارة الطاقة السعودية أن احدي ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة من دون طيار قادمة من البحر ، حسبما نشرت وكالة  الأنباء السعودية " واس " .
و أكد المصدر أن الهجوم لم تنتج عنه أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات ، لافتا إلي أنها محاولة متعمدة أخري للاعتداء علي مرافق شركة أرامكو السعودية حيث سقطت شظايا صاروخ باليستي قرب الحي السكني التابع للشركة في الظهران الذي يسكنه الآلاف من موظفي الشركة وعائلاتهم من جنسيات مختلفة .
 

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