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هاري وميجان يحذران من أزمة كراهية عالمية

هاري وميجان
هاري وميجان
 
الأربعاء، 21-10-2020 10:06 ص متابعات- الدويني فولي
تحدث" دوق ودوقة ساسكس " الأمير البريطاني هاري و زوجته ميجان عن حملتهما ضد الآراء السلبية علي وسائل التواصل الاجتماعي محذرين من أزمة كراهية عالمية تؤثر علي الصحة النفسية .
و أضاف هاري في تصريحات افتتاحية في حلقة نقاشية علي الانترنت استمرت لمدة ساعتين علي منصة " تايم 100 توكس "  أنها أزمة معلومات مضللة عالميا و أزمة صحية عالمية ، حسبما نشرت " رويترز " .
و أشارت ميجان إلي أنه من المهم جعل التفاعل عن طريق الانترنت يعود بنفع أكبر علي صحة الناس ، مضيفة أنها ليست حلقة نقاشية تتعلق بالصحة النفسية أو سلامة الشعور فقط بل هي مشكلة إنسانية .
جدير بالذكر أن هاري وميجان انتقلا للعيش في جنوب كاليفورنيا هذا العام بعد تنحيهما عن أدوارهم الملكية لبدء حياة أكثر استقلالية وللفرار من الإعلام البريطاني .
 

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