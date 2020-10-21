هاري وميجان يحذران من أزمة كراهية عالمية

الأربعاء، 21-10-2020
10:06 ص
متابعات- الدويني فولي
تحدث" دوق ودوقة
ساسكس " الأمير البريطاني هاري
و زوجته ميجان
عن حملتهما ضد الآراء السلبية
علي وسائل التواصل الاجتماعي محذرين من أزمة كراهية عالمية تؤثر علي الصحة النفسية
.
و أضاف هاري
في
تصريحات افتتاحية في حلقة نقاشية علي الانترنت استمرت لمدة ساعتين علي منصة "
تايم 100 توكس " أنها أزمة معلومات
مضللة عالميا و أزمة صحية عالمية ، حسبما نشرت " رويترز " .
و أشارت ميجان
إلي أنه من المهم جعل التفاعل عن طريق الانترنت يعود بنفع
أكبر علي صحة الناس ، مضيفة أنها ليست حلقة نقاشية تتعلق بالصحة النفسية أو سلامة
الشعور فقط بل هي مشكلة إنسانية .
جدير بالذكر أن هاري
وميجان
انتقلا للعيش في جنوب كاليفورنيا هذا العام بعد
تنحيهما عن أدوارهم الملكية لبدء حياة أكثر استقلالية وللفرار من الإعلام
البريطاني .