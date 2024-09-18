"نيويورك تايمز" تكشف كيف فجّرت إسرائيل أجهزة "البيجر" وما علاقة تايوان





كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، عن تفاصيل جديدة حول أجهزة الاتصال "البيجر" التي طلبها حزب الله من تايوان.

وقالت إنه تم العبث بالأجهزة قبل وصولها إلى لبنان، مشيرة إلى أن المواد المتفجرة في أجهزة حزب الله تزن حوالي أونصة إلى اثنتين.

وبينت أن الهجوم باستخدام اجهزة "البيجر" بدأ الساعة 3:30 عصرًا بتوقيت لبنان حيث أرسلت الأجهزة رسالة في البداية لتبدو وكأنها قادمة من قيادات حزب الله وبدأت تلك الرسالة بتفعيل الشحنة المتفجرة.

وأوضحت أنه تم إخفاء المواد المتفجرة التي لم يتجاوز وزنها أونصة واحدة إلى اثنتين بجوار البطارية في كل جهاز، مع مفاتيح يمكن تفعيلها من أجل التفجير عن بعد، وفقا للصحيفة الأمريكية.

وأردفت أن إسرائيل أخفت المواد المتفجرة داخل دفعة جديدة من أجهزة "البيجر" المصنوعة في تايوان تم استيرادها إلى لبنان، لافتة إلى أن عدد الأجهزة التي اشتراها حزب الله من شركة "غولد أبولو" التايوانية يبلغ ثلاثة آلاف جهاز بهدف توزيعها على أنصاره.