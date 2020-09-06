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نهاية سعيدة لقضية هزت السعودية

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نهاية سعيدة لقضية هزت السعودية
 
الأحد، 06-09-2020 08:54 م الطيب حسين
كتب رجال الأمن في السعودية، الفصل الأجمل في قضية شغلت قطاعًا كبيرًا في البلاد.


وألقت أجهزة الأمن القبض على رجل ظهر في مقطع فيديو تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي وهو يعنف طفله الصغير.

وكان المتهم يهدف من هذا الفيديو استفزاز طليقته في حادث أثار ضجة واسعة بالمملكة.

وذكر "مركز بلاغات العنف الأسري الحكومي 1919"، في تغريدة نشرها عبر "تويتر"، اليوم الأحد: "تم الوصول للطفل، وتوفير الحماية له، وتحويل المعنف للجهة المختصة وفقا لنظام حماية الطفل من الإيذاء".

وسبق أن قال المركز، مساء أمس السبت: "إشارة لما يتم تداوله حول تعنيف أب لابنه، فقد تم التعرف على موقع الحالة من قبل فريق وحدة الحماية الاجتماعية، وجاري المتابعة والتحقق مع الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ اللازم وفق نظام الحماية من الإيذاء".

وقد أثار مقطع فيديو تم تناقله منذ السبت على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي غضب وسخط مواطني السعودية حيث ظهر في هذه اللقطات أب وهو يعنف طفله الصغير.

ووفق النشطاء، قام الأب بتعنيف طفله بهدف استفزاز والدته التي تحمل الجنسية المصرية، وذلك بسبب قيامها برفع دعوى خلع ضده والحصول على الطلاق.

وذكر متابعون أن الحادث وقع في العاصمة السعودية، حيث أطلقوا على الضحية اسم "طفل الرياض"، بينما نقلت بعض الحسابات معلومات عن هوية الوالد. 

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