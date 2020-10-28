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نقل الشيخ عائض القرني إلى العناية المركزة بسبب كورونا

الداعية عائض القرني
عائض القرني
 
الأربعاء، 28-10-2020 02:48 م وكالات- الدويني فولي
أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم الأربعاء، عن نقل الداعية الشهير الشيخ عائض القرني إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات الحكومية في مدينة الرياض، بعد تدهور حالته الصحية بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.


وحسب عاجل، تم نقل الشيخ عائض القرني إلى مستشفى الحبيب بحي الريان بمدينة الرياض يوم ٢٤ أكتوبر بعد تأكد إصابته بالفيروس. قبل أن تتطوَّر حالته ليتم نقله صباح اليوم الأربعاء إلى أحد المستشفيات الحكومية بالرياض.

وعائض القرني كاتب وشاعر وداعية إسلامي، له كثير من الكتب والخطب والمحاضرات الصوتية والمرئية من دروس ومحاضرات.

وولد القرني بقرية آل شريح بمحافظة بلقرن في 1 يناير 1959 الموافق 1379هـ، وحصل على الشهادة الجامعية من كلية أصول الدين من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
 

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