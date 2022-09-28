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نص المادة التي أصدر الملك سلمان أمرًا ملكيًا باستثناء ولي العهد منها

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ولي العهد السعودي
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الأربعاء، 28-09-2022 09:26 ص


أصدر خادم الحرمين الشريفين أمس ،الثلاثاء، أمرا ملكيا على أن يكون صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء.

وتضمن الأمر الملكي على استثناء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز من المادة 56 الواردة في النظام الاساسي للحكم بحيث يتولى بموجب هذا الاستثناء رئاسة مجلس الوزراء.

وكانت المادة 56 من النظام قد نصت على أن :"الملك هو رئيس مجلس الوزراء ، ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء ، وذلك وفقا لأحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة، ويبين نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس فيما يتعلق بالشئون الداخلية والخارجية ، وتنظيم الأجهزة الحكومية ، والتنسيق بينها، كما يبين الشروط اللازم توافرها في الوزراء ، وصلاحياتهم، وأسلوب مساءلتهم، وكافة شئونهم، ويعدل نظام مجلس الوزراء واختصاصاته، وفقا لهذا النظام".

ولم يكن هذا الأمر الملكي الأول من نوعه بتاريخ المملكة، إذ حدث مثل هذا الاستثناء مرتين، كان أولهما عندما تولى الملك سعود رئاسة مجلس الوزراء في آخر شهر من حياة الملك عبدالعزيز، أما الاستثناء الثاني فعندما تولى الملك فيصل رئاسة مجلس الوزراء خلال فترة حكم الملك سعود.
 

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