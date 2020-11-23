الإثنين، 23-11-2020
10:01 ص
متابعات- أمينة عبد العال
وجه رئيس الوزراء
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رسالة سرية إلي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن
،
حيث قال في تصريحات إعلامية :" يتعين عدم العودة للاتفاق النووي الذي أبرمته
القوي العالمية الكبرى مع إيران عام 2015 .
و كان بايدن
الذي من
المتوقع أن يتولي منصب الرئاسة رسميا في 20 يناير المقبل أعلن أنه سيعاود الانضمام
للاتفاق النووي إذا عادت طهران للالتزام به أولا ، لافتا إلي أنه سيعمل مع الحلفاء
علي تعزيزه و توسيع نطاقه علي أن يتصدي بفاعلية أكبر لأنشطة إيران الأخرى التي
تزعزع المستقبل .
وبالرغم من أن
نتنياهو
لم يذكر بايدن
مباشرة لكن وسائل الإعلام
الإسرائيلية اعتبرت أن تصريحات للرئيس الأمريكي المقبل حتى لا يعيد الولايات
المتحدة إلي الاتفاق .
جدير
بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحب من الاتفاق في عام 2018 .