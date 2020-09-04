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نتنياهو يلوح بنقل سفارة صربيا للقدس

نتنياهو
نتنياهو
 
الجمعة، 04-09-2020 09:06 م أحمد سالم
قررت صربيا نقلت سفارةها من تل أبيب إلى القدس بحسب ما أعلن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، وبذلك تكون أول بلد أوروبى تقوم بهذه الخطوة.

وشكر نتنياهو رئيس صربيا على قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارةه إليها، وأوضح نتنياهو أن نقل السفارة ستتم بحلول يوليو 2021.
وبتلك الخطوة، تكون صربيا الدولة الثالثة بعد الولايات المتحدة وجواتيمالا اللتين قامتا بنقل سفارةيهما بالفعل الى القدس.

وتعد تلك الخطوة اختراق للتفاهم الدولى حول وضع تلك المدينة المقدسة، الأمر الذى أثار غضب الشعب العربى والفلسطينى.

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