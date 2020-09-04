نتنياهو يلوح بنقل سفارة صربيا للقدس

الجمعة، 04-09-2020
09:06 م
أحمد سالم
قررت صربيا نقلت سفارة
ها من تل أبيب إلى القدس
بحسب ما أعلن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيل
ي مساء اليوم الجمعة، وبذلك تكون أول بلد أوروبى تقوم بهذه الخطوة.
وشكر نتنياهو رئيس صربيا على قراره الاعتراف بالقدس
عاصمة لإسرائيل
ونقل سفارة
ه إليها، وأوضح نتنياهو أن نقل السفارة
ستتم بحلول يوليو 2021.
وبتلك الخطوة، تكون صربيا الدولة الثالثة بعد الولايات المتحدة وجواتيمالا اللتين قامتا بنقل سفارة
يهما بالفعل الى القدس
.
وتعد تلك الخطوة اختراق للتفاهم الدولى حول وضع تلك المدينة المقدسة، الأمر الذى أثار غضب الشعب العربى والفلسطينى.