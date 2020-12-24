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«ناقت سمر المقرن لقحت» يتصدر الترند في السعودية

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سمر المقرن
 
الخميس، 24-12-2020 08:30 م محمد فضل

تصدر هاشتاج «ناقت سمر المقرن لقحت»، الترند عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، في المملكة العربية السعودية، بعد تداول فيديو للإعلامية والكاتبة السعودية سمر المقرن، تتحدث فيه عن ناقتها.
وكشفت سمر المقرن في مقطع الفيديو المتداول، عن تلقيح ناقتها، لكنها رفضت الحديث حول تفاصيل تلقيح الإبل الخاصة بها خلال الساعات الماضية ، وكان شخص يسأل سمر المقرن في مكان فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل حول ناقتها، قبل أن ترد عليها قائلة: “الإبل تلقحت.. لكن لا تدرون بعد من مين؟”.
وتفاعل المغردون مع قصة ناقة سمر المقرن التي تلقحت، إذ سادت السخرية على هذا الخبر الذي اعتبروا أنه غير مهم، معبرين عن استغرابهم من وصول المقطع إلى صدارة الأكثر تداولا.

شاهد الفيديو بالضغط هنا:
 

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