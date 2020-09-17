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ميليشيات الحوثي تختطف ضباط أمن بصنعاء

الحوثي
الحوثي
الخميس، 17-09-2020 07:35 م أحمد سالم
اختطفت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران عدداً من ضباط الأمن التابعين لوزارة الداخلية الخاضعة لسيطرتها بالعاصمة صنعاء.

وأكد مصدر أمني لوكالة خبر، أن المليشيات شنت حملة اختطاف طالت عدداً من ضباط الأمن بعد مداهمة منازلهم خلال اليومين الماضيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وأضاف المصدر إن المليشيات اختطفت الضباط بعد أكثر من شهرين من مراقبتهم والتنصت على هواتفهم النقالة.

وأشار المصدر إلى أن المليشيات زعمت أن الضباط يقومون بالتواصل مع قيادات أمنية وعسكرية تابعة للحكومة الشرعية في مأرب واتهمتهم بالخيانة والعمل لصالحها.
 

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