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ميلانيا ترامب تثير ضجة علي مواقع التواصل بصورة مثيرة

ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب
 
الإثنين، 26-10-2020 10:48 ص متابعات- أمينة عبد العال
 أثارت صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب و زوجته ميلانيا ضجة علي مواقع التواصل بصورة مثيرة للجدل بعدما أدعي مستخدمو تويتر أن المرأة في الصورة ليست ميلانيا .
وقال مستخدمو تويتر أن السيدة ترامب لم تبتسم بنفس الطريقة وكان هناك اختلافات في مظهرها .
كما انتشرت شائعات حول موقف شبيه بالسيدة ترامب في المناسبات العامة علي وسائل التواصل الاجتماعي لعدة سنوات ففي عام 2019 لفتت صورة للزوجين في تصب تذكاري لضحايا الإعصار في ألاباما الانتباه قال مستخدمو تويتر أن السيدة ترامب تبدو مختلفة في الصورة ولفت المغردون إلي أن ميلانيا تظهر بأطوال مختلفة و بنية فك وعظام مختلفين أيضا .  

 

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