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موقف كويتي حاسم تجاه قضية حساسة

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موقف كويتي حاسم تجاه قضية حساسة
الأربعاء، 23-09-2020 06:38 م الطيب حسين
 أيدت دولة الكويت اليوم الأربعاء أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان توصية لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة للكشف عن مصير المعتقلين والمفقودين.

جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم عبر تقنية الاتصال المرئي أمام الدورة ال45 للمجلس في اطار الحوار التفاعلي مع اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في سوريا.

وبين السفير الغنيم ان هذه التوصية تواكب قرار مجلس الأمن رقم 2474 داعيا إلى إيجاد قنوات فاعلة للتواصل مع أسر هؤلاء المفقودين لضمان حقوقهم ولتلبية الاحتياجات النفسية لهم بشكل مناسب.

وأكد ان هذه التوصية تتماشى مع المخاوف التي أعربت عنها دولة الكويت بشأن العواقب المأساوية لمسألة المفقودين على حياة المتضررين من النزاعات وعائلاتهم مشددا على انه ليس هناك حرب أو نزاع إلا كان المفقودون من أبرز ضحاياها.
 

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