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موقف قوي من باكستان دعمًا للسعودية

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موقف قوي من باكستان دعمًا للسعودية
 
الأربعاء، 07-10-2020 06:44 م الطيب حسين
أعرب وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، عن دعم بلاده لأمن واستقرار المملكة العربية السعودية.

صرح بذلك خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم مع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

وجدد خلاله إدانة باكستان للاعتداءات المتكررة من جانب المليشيات الحوثية تجاه المملكة العربية السعودية.

وثمن علاقات باكستان مع المملكة، مؤكداً أنها علاقات عريقة تضرب جذورها في عمق التاريخ.

وأشار إلى توافق رؤى البلدين إزاء مختلف القضايا الإقليمية والعالمية، موضحاً أن هذا التوافق يعد أمراً مشجعاً للغاية.
 

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