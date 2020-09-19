موقع سعودي يصدم الجميع.. والخارجية الإسرائيلية ترد

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السعودية
السبت، 19-09-2020 04:18 م محمد فضل - متابعات

صدم موقع سعودي، جميع متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد احتفائه بالأعياد اليهوية، التي بدأت الأسبوع الحالي وتستمر نحو ثلاثة أسابيع.
وغير موقع "عرب نيوز" الناطق بالإنجليزي، والمملوك للشركة السعودية للأبحاث والنشر، الصورة الشخصية لحسابه عبر "تويتر"، بعبارة مهنئة لليهود في أعيادهم، كما وضع الحساب عبارة "شانا توفا" (عيد سعيد) في غلاف حسابه.
وعلقت الخارجية الإسرائيلية عبر صفحتها "إسرائيل بالعربية" على "تويتر"، على ما قامت به الجريدة السعودية، بالقول: "صحيفة عرب نيوز السعودية تغير غلافها الإلكتروني وصورة البروفايل بعبارة "شانا توفا" عام سعيد بمناسبة السنة العبرية الجديدة".
وتتمسك السعودية بموقفها عبر ربط تطبيع العلاقات مع إسرائيل بالتوصل لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

 

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