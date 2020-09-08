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موعد توقيع اتفاق التطبيع بين الإمارات والاحتلال الإسرائيلي

التطبيع بين الامارات والاحتلال الإسرائيلي
التطبيع بين الامارات والاحتلال الإسرائيلي
الثلاثاء، 08-09-2020 08:31 م خالد الشرقاوي
نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول كبير في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ينوي إقامة مراسم توقيع الاتفاق التاريخي لتطبيع العلاقات بين الإمارات والاحتلال الإسرائيلي يوم 15 سبتمبر.
وقال المسؤول، في حديث للوكالة اليوم الثلاثاء، إن ترامب حدد يوم 15 سبتمبر لاستضافة حفل لتوقيع اتفاق التطبيع بين قيادتي الإمارات والاحتلال الإسرائيلي في البيت الأبيض.
وأعلنت الإمارات والاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة، يوم 13 أغسطس، في بيان مشترك، التوصل إلى اتفاق إماراتي إسرائيلي حول تطبيع العلاقات بين الطرفين ينص كذلك على تعليق عملية ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وسبق أن أكد مسؤول إسرائيلي رفيع في حديث لهيئة البث الإسرائيلية "كان أن الولايات المتحدة معنية بتوقيع اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل قبل رأس السنة اليهودية الذي يبدأ في 18 سبتمبر الجاري، إلا أنه توقع في حينه أن يتم ذلك يوم 13 من هذا الشهر.
واستنكر اجتماع الفصائل الفلسطينية يوم 3 سبتمبر إعلان الإمارات تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائييل، الذي وصف عباس بأنه طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني بـ"خنجر مسموم".
وفي غضون ذلك أعلن ترامب أنه يرى إمكانية إبرام السعودية اتفاقا مماثلا مع الاحتلال، فيما قالت مصادر مسؤولة إن البحرين هي الدولة التالية بعد الإمارات التي ستعلن تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي.

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