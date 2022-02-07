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موعد تشييع جثمان الطفل ريان في جنازة مهيبة

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ريان
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الإثنين، 07-02-2022 09:27 ص

يشيع المغرب ظهر اليوم الإثنين، جثمان الطفل ريان الذي سقط في بئر جافة قرب منزل عائلته واستمرت محاولات شاقة لإخراجه خمسة أيام كاملة حبست الأنفاس محليا ودوليا.
وذكر أحد أقارب العائلة ونائب محلي أن مراسم تشييع الطفل الصغير ستجري اليوم الاثنين.
ونُقل الطفل ذو الخمس سنوات إلى المستشفى العسكري ولم يعرف إذا كان قد خضع إلى التشريح.
وبدأت السلطات الأحد عمليات ردم البئر والنفق الذي قامت بحفره.
وكان جثمان الطفل قد نُقل إلى المستشفى العسكري بالرباط، وفق أحد أقاربه، لكن لم يعرف رسميا ما إذا كان قد خضع لتشريح طبي.
وتُنتظر إقامة مراسم الجنازة الاثنين بحسب أحد أقارب العائلة والنائب البرلماني عن إقليم شفشاون عبد الرحيم بوعزة.
 

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