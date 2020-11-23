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موريتانيا تعلن الحداد 3 أيام

الرئيس الأسبق لموريتانيا سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله
الرئيس الأسبق لموريتانيا سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله
 
الإثنين، 23-11-2020 11:44 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت الرئاسة الموريتانية الحداد الوطني لمدة 3 أيام إثر وفاة الرئيس الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله عن عمر يناهز 82 عام علي إثر وعكة صحية مفاجئة، وهو الرئيس السابع لموريتانيا .
و جاء في البيان الذي نشرته " سكاي نيوز " :" أعلنت رئاسة الجمهورية عن حداد لمدة 3 أيام على عموم التراب الوطني وذلك إثر وفاة المغفور له بإذن الله الرئيس الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله الذي وافاه الأجل المحتوم ليل الاثنين".
جدير بالذكر أن محمد ولد الشيخ عبد الله تولي رئاسة موريتانيا في الفترة من 19 إبريل 2007 وحتى السادس من أغسطس 2008 ، وهو أول رئيس مدني يحكم موريتانيا عن طريق الانتخابات ، وكان قد شغل عدة مناصب وزارية خلال السبعينات و الثمانينات القرن الماضي .
 

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