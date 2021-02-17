مهددا.. بايدن : الصين ستدفع الثمن

الأربعاء، 17-02-2021
01:35 م
متابعات- أمينة عبد العال
هدد الرئيس الأمريكي
جو بايدن الصين
اليوم الأربعاء قائلا أنها ستدفع ثمنا جراء انتهاكاتها لحقوق
الإنسان .
و أضاف بايدن
في
المؤتمر
الصحفي :" الصين
تسعى جاهدة لأن تصبح زعيمة عالمية
ولكي تحصل على هذا اللقب وتكون قادرة على فعل ذلك عليها أن تكسب ثقة الدول الأخرى..
طالما أنهم يمارسون نشاطا يتعارض مع حقوق الإنسان
الأساسية فسيكون من الصعب عليهم القيام
بذلك".
و قال بايدن
أنه أثار القضية مع الرئيس شي جين بينغ
خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما في الآونة الأخيرة، مضيفًا: «ستكون هناك تداعيات على
الصين
»، فيما أكد خلال المحادثة على "قلقه العميق بشأن الممارسات الصين
ية الاقتصادية
القسرية وغير العادلة، والقمع في هونغ كونغ، وانتهاكات حقوق الإنسان
في شينغ يانغ،
والإجراءات الحازمة المتزايدة في المنطقة، بما في ذلك تجاه تايوان".