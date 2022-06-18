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من هي شهد وجيه أول امرأة تتولى منصبًا في وزارة الشؤون الإسلامية بالسعودية؟

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شهد وجيه
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السبت، 18-06-2022 10:13 ص
كلّف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، شهد وجيه منشي، بتولي منصب رئيس قسم الإعلام والمتحدثة باسم فرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في فرع الوزارة بالمنطقة.

وقدمت شهد عرضاً مرئياً لدى زيارة الوزير لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، ليبادرها الوزير بسؤال عن تخصصها والقسم الذي تعمل فيه، فأصدر بعد ذلك قراره مباشرةً بتكليفها رئيسة لقسم الإعلام بفرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة.

وفي الوقت نفسه، أصدر الوزير قرارًا بنقل المدير السابق لقسم الإعلام بفرع «الشؤون الإسلامية» في منطقة مكة المكرمة إبراهيم الزهراني، الذي يحمل موهلاً في الحاسب الآلي، إلى مكتب الوزير في جدة للعمل في تخصصه في الحاسب الآلي تقديراً لجهوده وتميزه.
وتحمل شهد درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في الإعلام - تخصص علاقات عامة من جامعة أم القرى.
وعبّرت شهد منشي عن شكرها وتقديرها لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ؛ على الثقة بتوليها هذا المنصب، متمنيةً التوفيق وبذل الجهد لخدمة الدين ثم الملك والوطن، وبما يحقق رسالة الوزارة وأهدافها العامة.
 

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