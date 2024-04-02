من هو محمد رضا زاهدي الذي قتلته إسرائيل بقصف القنصلية الإيرانية بدمشق؟

الثلاثاء، 02-04-2024
12:06 م
لعب القيادي في فيلق القدس محمد رضا زاهدي
، الذي قتل اليوم في غارة إسرائيلية في دمشق، دوراً محورياً في توسيع أنشطة الحرس الثوري، لا سيما تسليح حزب الله لبنان، على مدى ثلاثة عقود.
ويعد زاهدي
أحد كبار قادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري، وكان يعمل منذ 2008-2016 في فيلق القدس، وكان قائدًا للحرس في سوريا ولبنان.
خلال الفترة ما بين 2005-2008 تولى زاهدي
قيادة قوات الحرس الثوري البرية، كما تولى قيادة قاعدة ثأر الله مع الحفاظ على منصبه قائدًا لقوات الحرس البرية خلال الفترة ما بين 2005-2006.
عمل القيادي الإيران
ي المقتول، نائبًا لرئيس عمليات الحرس الثوري من 2016-2019، وكان زاهدي
من القيادات الوسطى في الحرس الثوري أثناء الحرب الإيران
ية العراقية، وتولى قيادة اللواء 44 قمر بني هاشم 1983-1986م.
قاد زاهدي
لفترة قصيرة في العام 2005م، القوات الجوية للحرس الثوري الإيران
ي.
جدير بالذكر أن زاهدي
كان سادس قيادات الوحدة الصاروخية في الحرس الثوري، حيث شغل المنصب لبضعة أشهر، بعد مقتل القيادي في الحرس الثوري أحمد كاظمي، في سقوط طائرة عسكرية شمال غربي إيران
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