من هو القاضي الشهير إبراهيم الجهني الذي تم ضبطه متلبسًا في السعودية؟

الثلاثاء، 15-11-2022
02:55 م
أعلنت هيئة مكافحة الفساد
في السعودية
، أمس الإثنين، عن القبض على القاضي
في محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة، إبراهيم بن عبدالعزيز الجهني، متلبسًا
بتلقي رشوة.
والقاضي الجهني من الأسماء المعروفة في سلك القضاء ووزارة العدل في
السعودية
، بجانب كونه محسوبا على رجال الدين، حيث يدرس القضاة في المملكة الشريعة
الإسلامية بشكل أكاديمي.
عمل القاضي لسنوات في المحكمة العامة بالرياض بالتزامن مع كونه إمام وخطيب
جامع الإمام عبد الرحمن الفيصل بحي الصحافة في مدينة الرياض.
وفي العام 2020 انتقل إلى المدينة المنورة، حيث تم تعيينه إمامًا وخطيبًا
في مسجد قباء بالمدينة المنورة، أول مسجد بني في الإسلام.
وتحفل مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو لمحاضرات ودروس دينية وتلاوات
للقرآن الكريم للقاضي الجهني.
وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
في السعودية
"نزاهة
"، إنه تم
القبض على القاضي الجهني أثناء استلامه مبلغ 500 ألف ريال من أصل أربعة ملايين
ريال (أكثر من مليون دولار)، تم الاتفاق عليها مع أحد المواطنين السعوديين.
وأضافت "نزاهة
" في بيان أن "القاضي تسلم المبلغ المالي
مقابل السعي في إصدار حكم مكتسب القطعية بدعوى مقامة لدى المحكمة العامة في إحدى
المناطق"، دون أن تكشف الهيئة الحكومية عن طبيعة تلك القضية.
وأوضحت أنه "جار استكمال الإجراءات النظامية بحق القاضي وفق ما تقضي
به الأنظمة والتعليمات".