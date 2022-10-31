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من قلب الصحراء.. أحدث ظهور لـ سيف الإسلام القذافي بعد غياب طويل

cdn4.premiumread
سيف القذافي
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الإثنين، 31-10-2022 09:35 ص

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا، صورة حديثة لسيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، مرتديًا ملابس رياضية تبدو كملابس الصيد في قلب الصحراء.

وتعتبر الصورة هي أول ظهور لابن القذافي، منذ تقديم أوراق ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية قبل عام.

وكان نجل العقيد الراحل معمر القذافي، قد اختفى منذ ظهوره في مدينة سبها الواقعة جنوب البلاد، يوم تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في نوفمبر من العام الماضي، بعد أن واجه ترشحه آنذاك مشكلة كبيرة إثر إدانته من قبل محكمة ليبية وصدور مذكرة توقيف بحقّه من محكمة الجنايات الدولية.

 

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