"منع ارتداء ثياب النوم".. السعودية تعلن ضوابط الزي الشرعي للنساء في المملكة

أعلنت المملكة العربية السعودية، ضوابط الزي الرسمي للسيدات داخل العمل تحديدا ممن يعملن بالمجال الطبي، والتي جاء أبرزها أن يكون اللبس محتشمًا وغير شفاف، إضافة إلى عدم المبالغة في وضع مساحيق التجميل والمناكير والأظافر والعطور ونحوها.

وشملت الضوابط التي حددتها الوزارة السعودية ما يلي:-

"أن يكون الموظف والموظفة حسن الهندام ومظهر لائق، والاهتمام بالذوق العام، ومنع ارتداء ثياب النوم أو الشورت للرجال، وتُمنع الملابس الغير لائقة ذات دلالات أو رسومات مسيئة، ومنع ارتداء السلاسل أو الشعارات، أيضًا منع قصات الشعر الغريبة، والإهتمام بالنظافة الشخصية".

وشملت الضوابط أيضًا : "الإلتزام بغطاء الرأس للسيدات على أن يكون غير شفاف ومراعاة لبسه طوال فترة العملـ وأن يكون اللبس محتشماً وغير شفاف للسيدات، ومنع الملابس النسائية الضيقة أو المفتوحة أو القصيرة بحيث لا يقل طولها عن كعب القدم، وعدم المبالغة في وضع مساحيق التجميل والمناكير والأظافر والعطور ونحوها".