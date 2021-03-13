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منظمة الصحة العالمية تفجر مفاجأة بشأن فيروس " إيبولا "

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 13-03-2021 09:03 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن مسئول بارز في منظمة الصحة العالمية أن التحليل الجيني لتفشي فيروس " إيبولا " المستمر في غينيا ربما يكون بسبب أحد الناجين من وباء غرب أفريقيا المدمر والذي انتهي منذ 5 سنوات .
و أكد مايكل رايان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارء بمنظمة الصحة العالمية ، خلال مؤتمر صحفي في جنيف أن نتائج التسلسل الجينين للفيروس في غانا رائعة ، لافتا إلي أنه ستكون هناك حاجة لمزيد من الدراسات مع الاستناد علي بيانات التسلسل الجيني المتاحة .
وأشار إلي أن التفشي الحالي للفيروس ليس مرتبط بحيوان بالرغم من أن بداية انتشار الفيروس كان بسبب الحيوانات  ، لافتا إلي أنه من المرجح أن يكون استمرار الفيروس بسبب تأخر العدوي في الإنسان أو بسبب مريض سابق ومؤكدا أن ذلك ربما يكون أطول فترة من الزمن استمر فيها فيروس علي الإطلاق .
جدير بالذكر أن تفشي فيروس " إيبولا " الذي اجتاح غرب إفريقيا بين 2014 إلي 2016 أدي إلي وفاة أكثر من 11 ألف شخص .
 

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